Cecchi risponde a Palladino: “Esiste anche un tempo per tacere, bisogna avere più stile nelle cose”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per commentare la gara tra Pisa e Fiorentina che si giocherà domenica dopo 34 anni: “In un momento di difficoltà è meglio trovare il Pisa piuttosto che il Napoli perché tecnicamente hanno dei limiti nonostante il grande ambiente che troveremo. Adesso la Fiorentina è un’incompiuta e deve temere sé stessa più che l’avversario perché non crea assolutamente niente e pure l’idea del tridente è naufragata, bisogna ritrovarsi per vincere perché se non accade puoi pure perdere domenica.”

Prosegue: “Questa squadra è stata costruita sul 3-5-2 e ora non si può sperimentare più di tanto perché siamo in emergenza e bisogna lavorare sulle certezze che hai come Mandragora che è uno dei pochi che sa reggere il centrocampo ed è uno dei meno peggio, infatti finché stava bene hai retto con il Como.”

Su Palladino: “Esiste un tempo per tutto, c’è un momento per tacere e uno per parlare, ha sbagliato completamente la tempistica perché sta cercando di tirare ancora benzina sul fuoco in un momento di difficoltà. Era una cosa che aveva, ma poteva avere più stile e casomai dire davvero cos’è successo senza tanti giri di parole come ha fatto, in più mi domando se lo avesse detto se fossimo andati bene.”