Cecchi: “Invito Pioli a trovare un accordo, capisca i suoi errori e lasci subito questa Fiorentina”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina in un momento drammatico come questo dove i viola non hanno vinto neanche una gara in campionato: “Nella Fiorentina non funziona niente e, da tifoso, siamo tutti frastornati e malinconici perché viviamo con una squadra che non lo è e che non è capace a dare l’impressione di poter cambiare le proprie sorti e tutto riporta a Pioli che ha forti responsabilità e deve essere allontanato. Ero felice quando arrivò Pioli perché lo ritenevo una guida certa ed esperta capace di tirare fuori di più dalla rosa dello scorso anno, oltre a quello mi ricordavo delle sue doti umane e del legame con Firenze, ma il calcio è inesorabile e il tempo è finito.”

Prosegue: “Lo invito a trovare un accordo nobile per tutti che non è la sua colpevolezza assoluta. Bisogna cambiare perché altrimenti davvero non usciamo più da questo buco profondo, lo capisca e ammetta che non è riuscito a realizzare il suo compito ed è successo a tutti i big vedi Ancelotti o Gasperini. Spero davvero che la squadra non lo abbia capito cosicché se lo cambio, tutto riparte allora oppure mi auguro che la squadra sia stata contro di lui perché se la Fiorentina è davvero questa, facciamo pochi punti.”