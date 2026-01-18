Cecchi su Fagioli: “Un’altra direzione d’orchestra magnifica, questa Fiorentina può pensare di vincere davvero qualcosa”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della vittoria viola sul Bologna: “Oggi abbiamo fatto una gara maiuscola con sofferenza alla fine, ma era inevitabile perché quando sei avanti di un gol a Bologna poi ci sta di soffrire. Sono contento perché siamo tornati squadra con Dodò devastante sulle fasce poi Fagioli con una direzione d’orchestra magnifica. Questa prova ci conferma che, se pensavamo bene del mercato ad agosto, non eravamo folli perché questi giocatori non sono scarsi come si credeva dopo i primi mesi, la Fiorentina era una squadra che poteva ambire anche al settimo o ottavo posto. Ci eravamo smarriti e non si sa che era successo con Pioli nello spogliatoio.”

Prosegue: “La Fiorentina si è ripresa anche senza acquisti di gennaio segno che comunque non eravamo proprio da buttare. Abbiamo ritrovato i singoli e si vede perché questa squadra si può salvare e poi può guardare con interesse alla Conference e alla Coppa Italia perché possiamo credere di poter vincere davvero qualcosa. Stiamo migliorando sempre di più e giochiamo da squadra cosa che non accadeva prima.”