Cecchi: “Non sempre il più forte vince, e la Fiorentina ieri lo ha ricordato a tutti”

I viola sorprendono la Juventus con una prova di carattere e lucidità, trasformando l’emozione in una vittoria che va oltre la classifica

Sulle pagine de La Nazione, Stefano Cecchi commenta la vittoria della Fiorentina per 2-0 sul campo della Juventus, sottolineando come nello sport, a differenza di altre discipline o contesti, non sempre prevalga il più forte, ma possa emergere chi è semplicemente più bravo nel momento decisivo.

Secondo Cecchi, la Fiorentina ha interpretato la gara meglio degli avversari, mostrando convinzione, atteggiamento e capacità di colpire nei momenti giusti. Resta però un interrogativo difficile da sciogliere: perché una versione così efficace della squadra sia comparsa solo alla 37ª giornata.

Il giornalista allarga poi la riflessione, richiamando quasi in modo poetico il concetto degli impressionisti, secondo cui l’emozione precede la comprensione. È ciò che, a suo avviso, sta vivendo oggi il popolo viola: una gioia improvvisa e inattesa che non riscrive la stagione ma regala picchi di felicità intensi e momentanei.

Concludendo, Cecchi invita a vivere questa emozione senza complessi: non si tratta di provincialismo, ma di appartenenza a una sorta di “internazionale dei romantici”, di cui chi tifa Fiorentina può andare orgoglioso.