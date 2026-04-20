Cecchi: "Dobbiamo lodare il lavoro di Vanoli poi sarà Paratici a decidere cosa fare per il nuovo allenatore"

Il giornalista ha commentato il discorso legato a Paolo Vanoli che ha quasi salvato la Fiorentina

A Radio Bruno Stefano Cecchi è intervenuto per parlare di Fiorentina:"Se stasera giochiamo con la pancia piena, allora perdiamo perché loro hanno l'acqua alla gola, invece se entriamo in campo con l'aria di Cremona possiamo fare risultato."

Su Vanoli: "Un applauso glielo faccio poi è chiaro il suo futuro lo decide Paratici, ma ha fatto un piccolo miracolo. Non mi scalda il cuore come Sarri per dire, anche Grosso lo accetterei, invece De Zerbi devo capirlo perché non so se viene sopravvalutato da Adani."