Cecchi: "Ci mancava l'attaccante, ma non è che con Piccoli la Fiorentina giocasse alla grande"

Il giornalista ha parlato della gara pareggiata al Franchi tra Fiorentina e Sassuolo

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: "Questo punto va preso perché è il simbolo della fine di una stagione nata male e che poteva finire in tragedia, invece ci salviamo con delle giornate in anticipo e va bene. Questa è stata una partita da fine stagione dove le squadre non hanno più nulla da chiedere, è una gara brutta da vedere ma c'è solo da chiudere il sipario per poi ripartire evitando che ricapitino le stesse cose accadute adesso."

Prosegue: "La mancanza della punta è stato un problema fino ad un certo punto perché non é che con Piccoli, giocassimo alla grande. La Fiorentina ha faticato anche con una punta di ruolo, quindi non penso che il pareggio nasca da questo sinceramente. Abbiamo creato qualcosa, ma è stata proprio da andamento lento."