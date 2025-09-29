29 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:01

Cecchi duro: “11 personaggi smarriti in campo in cerca d’autore. Magari qualche acquisto è stato sopravvalutato”

29 Settembre · 10:00

“Pioli deve far diventare finalmente la Fiorentina una squadra e non solo una collezione di figurine“

Stefano Cecchi ha commentato la prestazione della Fiorentina su La Nazione: “Non c’è. Come le mezze stagioni e i manicotti da ragioniere, la Fiorentina non c’è più. Meglio: non c’è mai stata. Perché sia ieri con il Pisa, dove solo la buona sorte le ha consegnato il pari, sia in tutte le gare fin qui disputate, la formazione viola non ha mai offerto di sé un’immagine collettiva di «squadra», piuttosto 11 personaggi smarriti in campo in cerca di un autore.

Magari è vero che qualche acquisto estivo è stato forse sopravalutato, lo stesso il valore della rosa non legittima il niente mostrato fin qui. E’ giunto comunque il momento che l’autore dia un’identità all’insieme. Ovvero che Stefano Pioli tiri fuori dalla sua gerla di allenatore capace, idee, coraggio e carattere per far diventare finalmente la Fiorentina una squadra e non solo una collezione di figurine”.

