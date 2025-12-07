Cecchi sicuro: “Per salvarsi dalla Serie B serve affidarsi all’acquasanta di Montesenario”

Stefano Cecchi ha rilasciato delle sue parole a La Nazione: “La speranza stavolta è durata appena 9 minuti. Il tempo di calciare il rigore con tanto di sceneggiata «batto io» «no batte lui» che racconta un mondo di caos interno, e la Fiorentina si è dissolta, evaporata come una Peroni lasciata smarimessa al sole di luglio. Non è la prima volta che accade, il dramma è che non sai come fare perché non riaccada. Non è servito cambiare allenatore, tattica, formazioni, giocatori, assetto e non è servita nemmeno la chiamata alle armi del megafono: la Fiorentina è rimasta assente, scollegata da ogni distanza col calcio reale.

Una squadra impaurita e squassata che, come un gabbiano ipotetico, non solo non riesce a spiegare le ali ma nemmeno ad avere l’intenzione del volo perché il sogno, qualunque sia stato a inizio campionato, oramai si è rattrappito. E adesso si ha come l’impressione che per salvarsi dalla B più che guardare agli schemi di Coverciano serva affidarsi all’acquasanta di Montesenario. Triste, solitario y final”.