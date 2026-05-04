Cecchi: “Capitano le giornate nere, non so se ha influito la vittoria della Lazio. Campionato finito a Lecce”

L’opinionista si è espresso sulla sconfitta viola a Roma, sottolineando la necessità di ripartire da una scelta che porti entusiasmo

Su Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della disfatta della Fiorentina in casa della Roma: “Capitano le giornate nere, come già a Udine. La Roma è di un’altra categoria, anche se non so se ha influito la gara contro la Lazio. Salvo solo Braschi.

Il campionato per me era già finito a Lecce, adesso con la vittoria della Lazio si è messo il sigillo. Bisogna ripartire con entusiasmo e Sarri è il nome certamente più apprezzato dalla piazza”.