Cecchi: “Kean deve fare di più, oggi è mancato il suo apporto offensivo e ci serve tanto per la salvezza”

A Toscana TV è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare della gara pareggiata dalla Fiorentina contro il Milan: “Finalmente abbiamo una squadra perché la Fiorentina è rinata e si vede con delle buonissime prestazioni come oggi, ci sono delle imperfezioni perché non siamo comunque perfetti, ma parliamo di una squadra. Fino a un mese fa non c’era niente proprio perché mi ricordo la prova di Sassuolo o di Losanna, invece oggi hai giocato bene e nessuno delle nostre contendenti ci deve spaventare per la salvezza. Pensiamo al nostro perché abbiamo il destino nelle mani e ce la facciamo se giochiamo così.”

Prosegue: “Mi piacerebbe ritrovare un Kean più spietato, non dico quello dello scorso anno perché sarebbe tanta roba e chiederei troppo, ma deve fare di più, quelle occasioni non le può sprecare e sta mancando un po’ lui in questo momento dove le cose vanno meglio. Siamo stati sfortunati perché Brescianini prende una traversa clamorosa che spesso va dentro e oggi avresti vinto una grande gara. Ho visto un grande Fagioli che ha trascinato la squadra ed è salito di livello, infatti la Fiorentina va meglio ovviamente.”