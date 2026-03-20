Cecchi: “Gol preso? Il kerosene che ha alimentato la rimonta. Vittoria di carattere, la Fiorentina può giocarsela”

Nelle pagine di La Nazione Stefano Cecchi ha scritto: “Missione compiuta. E pazienza se c’è stata sofferenza, se no non sarebbe Fiorentina. La squadra viola all’inizio sceglie la variante melatonina nel tentativo di addormentare la partita e per 45 minuti la cosa le riesce. Quel gol subìto a inizio ripresa ha cambiato tutto, facendo paradossalmente emergere il lato bello di questa squadra. Qualche mese fa quel gol l’avrebbe distrutta.

Oggi, invece, è stato il kerosene che ha alimentato la rimonta, con un Parisi da applausi. La rete di Ndour e il colpo da curling di Pongracic sono stati la logica conseguenza di quella rabbia agonistica. Una vittoria ottenuta col carattere che conferma come in Europa la Fiorentina possa ancora giocarsela. Certo, da qui a Lipsia gli ostacoli non sono pochi e il Crystal Palace è lì a ricordarceli. Ma la Fiorentina, da sempre, diventa grande quando riesce a non temere l’ìmprobabile credendo nell’impossibile. Nel mio piccolissimo, io ci credo”.