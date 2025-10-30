30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Con il Lecce vietato sbagliare. Fiorentina prigioniera delle sue incertezze”

Rassegna Stampa

Cecchi: “Con il Lecce vietato sbagliare. Fiorentina prigioniera delle sue incertezze”

Redazione

30 Ottobre · 09:55

Aggiornamento: 30 Ottobre 2025 · 09:55

TAG:

cecchiFiorentina

Condividi:

di

"La Fiorentina anche ieri sera ha dato l'impressione di essere una squadra a metà"

Stefano Cecchi ha così commentato a La Nazione Inter-Fiorentina: “Probabilmente era difficile finisse diversamente, troppo a oggi il divario tecnico fra le due squadre. Lo stesso, la Fiorentina anche ieri sera ha dato l’impressione di essere una squadra a metà. Una formazione buona solo a contenere col carattere ma quasi mai a proporre gioco. Prigioniera delle sue incertezze, che dopo 9 giornate non ha ancora trovato una propria fisionomia delineata, come dimostrano anche le scelte altalenanti di Pioli: tre giorni fa col doppio regista, ieri sera senza regista.

Il segnale di una confusione che per forza è anche debolezza, come certificano i soli 4 punti raccolti fin qui. Insomma, messe da parte ambizioni alte e sogni di gloria, l’impressione è che il nuovo campionato francescano per i viola inizi domenica prossima. Perché col Lecce davvero sbagliare è vietato. Per tutti, ma per Pioli in primis. Il cui attimo sembra davvero sempre più fuggente”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio