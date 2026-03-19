Cecchi: “Spero che Conte non venga mai a Firenze. Molti lo vorrebbero, io no: ha la Juve nel DNA”

Durante il Pentasport di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha risposto ad alcune domande dei tifosi, tra cui quella su quale allenatore non vorrebbe mai sulla panchina della Fiorentina: “C’è un allenatore che spero non venga mai. Molti dicono: “Lo vorrei perché con lui si vince” e sto parlando di Antonio Conte. Io non lo vorrei, non metto in dubbio la sua bravura ma per anni ha incarnato l’avversario da tenere a distanza; da un punto di vista emotivo non lo vorrei. Alcuni personaggi hanno talmente tanto la Juventus dentro che faccio fatica a passarci sopra“.