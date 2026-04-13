Cecchi elogia Vanoli: “Gli va fatto un applauso di riconoscenza. Aveva preso una squadra morta”

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria ottenuta in casa contro la Lazio: “Non vado a fare i caroselli, però, se si riavvolge il nastro uno si ricorda i commenti di chi ci prendeva in giro, quindi oggi Firenze e i fiorentini possono sbeffeggiare gli altri, perché l’anno prossimo sarà ancora in A.

Io non voglio non crederci per giovedì, però con la salvezza acquisita dobbiamo provare a giocarcela. Stasera è stato applaudito Sarri, ma anche un piccolo applauso a quel signore che ha preso una squadra morta a 4 punti e ci porta alla salvezza a questo punto del campionato andrebbe fatto. Non ti dico di riconfermarlo, ma dopo tante polemiche un applauso di riconoscenza per Paolo Vanoli va fatto”.