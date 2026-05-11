Cecchi: "Se Kean vuole andarsene, ci porti l'assegno e amici come prima, non si trattiene nessuno"

Il giornalista è intervenuto per parlare di vari temi come il discorso su Kean

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: "Oggi sono contento per tutti quelli che ci gufavano e speravano si andasse in B perché oggi non sono io a rosicare, ma loro che ci davano per spacciati. Ovviamente non bisogna festeggiare perché la stagione è stata disastrosa e questa squadra non ci ha fatto vedere proprio nulla. Abbiamo fatto il minimo e ci siamo salvati, ma senza appassionare perché questa squadra non fa affezionare i tifosi visto che è vuota."

Su Joseph Commisso: "Ha speso 90 milioni per il mercato, abbiamo fatto piangere tutto l'anno e ora lui ringrazia questa squadra, mi sembra sia un alieno che non ne sapeva niente ed è stato catapultato qua ora. Gli dico di evitare queste uscite perché fa delle brutte figure."

Su Kean: "Se vuole dimostrare di essere quello dello scorso anno e non questo, allora lo perdono per tutto e per me si può andare avanti, ma se invece ci vuole fare un favore per la sua presenza in campo, allora basta ci salutiamo e amici come prima."