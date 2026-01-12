12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Prima il noi e dopo l’io, siamo diventati squadra. Messa in difficoltà una corazzata come il Milan”

Rassegna Stampa

Cecchi: “Prima il noi e dopo l’io, siamo diventati squadra. Messa in difficoltà una corazzata come il Milan”

Redazione

12 Gennaio · 09:13

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 09:13

TAG:

cecchiFiorentina

Condividi:

di

"La Fiorentina impaurita è finalmente svanita"

Stefano Cecchi ha così parlato a La Nazione: “La felicità piena si è fermata contro la traversa, lo stesso la squadra viola esce dalla sfida brivido col Milan con una sensazione che si avvicina comunque alla contentezza. Perché la Fiorentina friabile, impaurita, pavida di qualche settimana fa, come un fantasma al mattino è finalmente svanita. Al suo posto è apparsa una squadra che gioca da squadra. Che guarda al noi più che all’io. Che riesce a mettere in difficoltà perfino una corazzata qual è la compagine allegriana. Una squadra con le sue imperfezioni, certo, ma anche con il carattere di chi non si arrende più alle avversità, come ben dimostra quell’assalto finale dopo il gol preso da Nkunku. Certo, la classifica a guardarla spaventa ancora. Ma se la Fiorentina saprà confermare la sua crescita, la salvezza davvero non appare più una terra straniera ma un luogo prossimo a prescindere perfino dagli acquisti (comunque necessari) di gennaio. Incrociamo le dita”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio