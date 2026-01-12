Cecchi: “Prima il noi e dopo l’io, siamo diventati squadra. Messa in difficoltà una corazzata come il Milan”

Stefano Cecchi ha così parlato a La Nazione: “La felicità piena si è fermata contro la traversa, lo stesso la squadra viola esce dalla sfida brivido col Milan con una sensazione che si avvicina comunque alla contentezza. Perché la Fiorentina friabile, impaurita, pavida di qualche settimana fa, come un fantasma al mattino è finalmente svanita. Al suo posto è apparsa una squadra che gioca da squadra. Che guarda al noi più che all’io. Che riesce a mettere in difficoltà perfino una corazzata qual è la compagine allegriana. Una squadra con le sue imperfezioni, certo, ma anche con il carattere di chi non si arrende più alle avversità, come ben dimostra quell’assalto finale dopo il gol preso da Nkunku. Certo, la classifica a guardarla spaventa ancora. Ma se la Fiorentina saprà confermare la sua crescita, la salvezza davvero non appare più una terra straniera ma un luogo prossimo a prescindere perfino dagli acquisti (comunque necessari) di gennaio. Incrociamo le dita”.