Cecchi si interroga: "Siamo sicuri che Vanoli sia ancora il condottiero giusto?"

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Cecchi si interroga: “Siamo sicuri che Vanoli sia ancora il condottiero giusto?”

"Per la verità la Fiorentina forse non si meritava di perdere"

Stefano Cecchi ha rilasciato un commento nelle pagine di La Nazione: “L’aspettavamo tutti come la gara della conferma dopo la cinquina all’Udinese, invece da Parma arriva una sconfitta gelida che porta con sé un vento di speranze infrante e scenari desolanti.

Per la verità la Fiorentina forse non si meritava di perdere, viste le occasioni create nella ripresa. Lo stesso, anche in Emilia non si è visto quel carattere dardeggiante, quella voglia di divorare la partita che dovrebbe caratterizzare chi vuol tirarsi via dai bassifondi della classifica. Così oggi per intercettare il miracolo-salvezza, hai come l’idea che si debba cambiare l’anima della squadra. E che dunque, per forza, sia necessaria una rivoluzione nella rosa. Raccontano che Paratici questo starebbe preparando. Nel caso, una domanda ulteriore è d’obbligo: siamo sicuri che, se ciò dovesse accadere, per energia, visione e carisma, Vanoli sia ancora il condottiero giusto?”

