Cecchi si interroga: “Siamo sicuri che Vanoli sia ancora il condottiero giusto?”

Stefano Cecchi ha rilasciato un commento nelle pagine di La Nazione: “L’aspettavamo tutti come la gara della conferma dopo la cinquina all’Udinese, invece da Parma arriva una sconfitta gelida che porta con sé un vento di speranze infrante e scenari desolanti.

Per la verità la Fiorentina forse non si meritava di perdere, viste le occasioni create nella ripresa. Lo stesso, anche in Emilia non si è visto quel carattere dardeggiante, quella voglia di divorare la partita che dovrebbe caratterizzare chi vuol tirarsi via dai bassifondi della classifica. Così oggi per intercettare il miracolo-salvezza, hai come l’idea che si debba cambiare l’anima della squadra. E che dunque, per forza, sia necessaria una rivoluzione nella rosa. Raccontano che Paratici questo starebbe preparando. Nel caso, una domanda ulteriore è d’obbligo: siamo sicuri che, se ciò dovesse accadere, per energia, visione e carisma, Vanoli sia ancora il condottiero giusto?”