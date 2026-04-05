Cecchi: "La Fiorentina ha fatto una gara di rara bruttezza, ma ora conta solo metterla dentro quando si può"

Il giornalista è intervenuto per parlare della vittoria di misura dei viola a Verona per 0-1 grazie a Fagioli

A Toscana TV il giornalista Stefano Cecchi ha parlato della vittoria viola a Verona: "Oggi è stata una partita brutta a Verona perché non si meritava affatto di vincere, ma va bene così perché contava solo il risultato e l'abbiamo portata a casa poi è vero che loro hanno meritato più di noi, ma se sono ultimi un motivo ci sarà. Altre volte meritavamo di più e non ci siamo riusciti, quindi capita ed oggi è un discorso di destino. Non ci siamo persi e siamo stati bravi e cinici perché mettiamo una seria ipoteca sulla salvezza dal momento che manca pochissimo per essere tranquilli."

Prosegue: "Il Verona è ultimo perché non ha attaccanti e non segna manco con le mani. In questo gioco vince chi segna e l'abbiamo fatto con l'unica occasione che abbiamo creato. Il Verona ha giocato meglio e forse con una punta vera avrebbe vinto. Adesso abbiamo passato il Cagliari che è in caduta libera e siamo messi bene con un ottimo ruolino che ci fa guardare con fiducia alla Conference."