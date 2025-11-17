Cecchi: “La Fiorentina è entrata in un tunnel negativo, con la Juventus si può dare la svolta alla stagione”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina in vista della gara di sabato al Franchi contro la Juventus: “Quest’anno sento di meno la carica energetica abitudinale di questa sfida perché la partita non è un unicum come di norma, ma è diventata una tappa per cominciare a rinascere e si è perso molto il lato magico di questa gara, mi dispiace molto per questo. La Juventus è sempre stato il nostro avversario prediletto, l’antitesi più complicata contro cui opporci e abbiamo la strafottenza di sempre di scegliere il nemico più storicamente forte.”

Prosegue: “Non abbiamo mai vinto in campionato e magari il destino ci porta questa partita in dono per darci proprio questa gioia enorme. La Fiorentina ha bisogno di affetto, cerchiamo di mettere via i malumori per una settimana perché sarà un appuntamento unico e dobbiamo stringerci ancora di più attorno a questo gruppo.”

Sulla Fiorentina: “Siamo entrati in un tunnel di motivazioni mancate, ma dobbiamo riattaccarci alla speranza accesa a Genova dove la curva si è alzata anche se in modo impercettibile. Io ho visto un piccolo miglioramento e voglio essere fiducioso per quello che verrà, si spera che Vanoli che è un martello sappia dare questa vera svolta che ci manca.”

Su Vanoli: “Sulla carta è l’uomo giusto, ma poi c’è il campo che dice la verità, ma io ero contento pure dell’arrivo di Pioli che era un tecnico superiore alla Fiorentina, ma alla fine non ha fatto niente per quello che ci si aspettava.”