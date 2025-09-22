Cecchi sconsolato:” Quando viene sostituito Mandragora la Fiorentina scompare. Adesso si respira malcontento ma la Fiorentina non può temere il Pisa”

E’ un lunedi amaro per i tifosi e giornalisti viola, chiamati a commentare un’altra sconfitta della Fiorentina subita per mano del Como e ancora a secco di vittorie dopo quattro giornate di serie A.

Durante la nota trasmissione del Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Stefano Cecchi che ha espresso le sue impressioni dopo un altro weekend negativo per i colori viola.

“Sapete quanto io sia ottimista quanto ieri avrei voluto che la Fiorentina vincesse, ma sono molto amareggiato e non so cosa stia succedendo alla squadra. Ieri non si è capito bene il ruolo di Dodò e quando viene sostituito Mandragora la Fiorentina scompare. Dunque Pioli o meno, quanto vale questo centrocampo?

Avremo grossi problemi se non recuperiamo le qualità che sappiamo avere Fagioli ecc…

Appena un mese fa c’era grande entusiasmo, legittimo, ma adesso si respira malcontento.

Io ero convinto che avremmo vinto col Como che però si è espresso non più completezza”.

Sulla prossima sfida nel derby contro il Pisa:

“Col Pisa dobbiamo far vedere la nostra vera identità, nella semplicità del 3-5-2. La Fiorentina non può temere il Pisa.”