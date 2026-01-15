Cecchi su Kean: “Abbiamo il centravanti più forte d’Italia, non creiamo un clima di polemiche su di lui”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina: “Kean ha sbagliato una partita, ma a livello tecnico rimane la punta più forte che c’è in Italia molto di più di Scamacca e Retegui. Se lui si sblocca, la Fiorentina prende il volo perché ricordiamoci che non è un problema ma è una soluzione ai problemi. Ha giocato da 5,5 non da 4 ed è sempre stato tra i migliori pure quando la barca andava malissimo.”

Sul Bologna: “Gara difficilissima, ma la Fiorentina è cambiata mentalmente più che grazie al modulo perché sono sicuro che dopo il Sassuolo qualcosa è scoccato, infatti da lì abbiamo iniziato a giocare da squadra con un collettivo che funziona. Sono fiducioso per domenica perché stiamo giocando sempre meglio e si può vincere per dare una bella sterzata al campionato.”

Su Solomon: “Per ora non ha fatto vedere chissà cosa perché è arrivato adesso. Mi pare un giocatore normale e non mi esalto per il passaggio a Kean o per il cross con la Cremonese perché è stato preso per essere un esterno di livello che ci serve nel nostro tridente.”