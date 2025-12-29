Cecchi: “Quando arriva un nuovo allenatore si vede un cambio di marcia, qui l’encefalogramma è piatto”

Il noto giornalista e tifoso Viola, Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Sportiva di quanto sta accadendo in casa Fiorentina.

Le sue parole: “Io ero tra quelli che esultava per la campagna acquisti, ma come pensavo io che si potesse stare tra il sesto e l’ottavo posto, lo pensava anche tre quarti d’Italia. Vendere tutti? Si forse devi vendere. Ma se vendi Dodo, lui va all’Inter. Se vendi Gudmundsson, lui va alla Roma. E allora vuol dire che questi giocatori non sono quelli che dimostrano in campo”.

Su Vanoli: “In questo momento non è riuscito a scaldare la Fiorentina. Si è visto il cambio di marcia nelle altre panchine che hanno sostituito l’allenatore, ma l’encefalogramma a Firenze è rimasto piatto”.