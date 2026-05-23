Cecchi sul futuro: “Strada da percorrere? Rivoluzionare uno spogliatoio che si è rivelato inaffidabile”

L’impresa non è semplice e Paratici dovrà compiere salti mortali

Nelle pagine di La Nazione troviamo le parole di Stefano Cecchi: “Forse più del risultato, ciò che ha contato ieri è stato l'umore della città. Una città che, arrivata alla fine del campionato, non ha più trattenuto il maldipancia complessivo che cova da mesi e lo ha manifestato seppur in forme diverse. Ciò è stato il sigillo che certifica come per ritrovare un'armonia fra squadra e città serva oggi una cesura netta col passato.

Sì, per provare a intercettare di nuovo il futuro, si ha come l'idea che la strada da percorrere sia una sola: rivoluzionare uno spogliatoio che si è rivelato inaffidabile e affidarsi a facce nuove non macchiate dal peccato originale di questa stagione horror. Certo, l'impresa non è semplice e Paratici dovrà compiere salti mortali. Ma ripartire con troppo «già visto» rischierebbe non solo di negare l'auspicabile sogno di mezza estate alla città ma, soprattutto, rischierebbe di riproporre gli incubi di mezzo autunno e pien'inverno che nessuno vorrebbe rivivere”.