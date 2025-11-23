23 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Un punto conquistato con carattere. Kean ciclopico. Si vede la luce in fondo al tunnel”

Rassegna Stampa

Cecchi: “Un punto conquistato con carattere. Kean ciclopico. Si vede la luce in fondo al tunnel”

Redazione

23 Novembre · 09:51

Aggiornamento: 23 Novembre 2025 · 09:51

TAG:

cecchiFiorentina

Condividi:

di

"Coraggiosa, non più borghese ma operaia e alla fine premiata"

Nelle pagine di La Nazione troviamo il commento di Stefano Cecchi: “Coraggiosa, non più borghese ma operaia e alla fine premiata. La Fiorentina, pur con il solito abito del 3-5-2, ha provato a cambiare sé stessa nell’anima e alla fine il punto con il quale esce da questa sfida brivido ne è la prova concreta. Un punto conquistato grazie al carattere e all’intensità di una squadra che, soprattutto nel secondo tempo, ha saputo risalire dal baratro nel quale l’aveva precipitata il gol di Kostic, lasciandosi alle spalle pavidità e incertezze del passato per mostrare di sé un’immagine finalmente diversa, più concreta, sopratutto non più smarrita nel labirinto delle proprie paure. Una squadra dunque già vanoliana? Qualcosa che le somiglia. E se questo carattere si confermerà, se alcuni titolari faranno ancora un passo avanti nella crescita insieme alla buona gioventù di ieri (Fortini in primis), e con questo Kean ciclopico, la luce in fondo al tunnel comincia a farsi più nitida…”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio