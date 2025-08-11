11 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:43

Cecchi: “Questa è la Fiorentina più forte dell’era Commisso, si sta alzando il livello generale”

Radio

Mirko Carmignani

11 Agosto · 15:11

Aggiornamento: 11 Agosto 2025 · 15:11

Il giornalista di fede viola ha detto il suo pensiero sui movimenti di mercato che la Fiorentina sta facendo

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per commentare la situazione in casa viola durante il mercato estivo: “La Fiorentina ha costruito una squadra forte, per me la migliore dell’era Commisso perché ha preso giocatori veri che ti fanno alzare il livello ed in più nessuno dei big è partito. Commisso ha creato un gioiello a livello infrastrutturale con il Viola Park ed ora vuole fare lo stesso per la squadra. La sua prima versione viola era troppo in ostaggio dei procuratori, ora è riuscito a snellire e a creare un telaio solido e sempre più collaudato con un allenatore con più esperienza di Palladino che rappresenta una crescita complessiva importante.”

