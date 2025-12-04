Cecchi: “La Fiorentina si gioca la stagione, queste 5 gare sono decisive per la nostra salvezza”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: “Bisogna cercare l’improbabile per accendere una squadra che non si è mai accesa perché ha fatto tutte le partite nel buio più totale. Se guardiamo la situazione con ragione, bisognerebbe aver paura perché nessuno si è mai salvato con 6 punti in 13 gare, ma noi dovremo andare oltre perché abbiamo le doti per salvarci.”

Prosegue: “Sono contento di vedere l’esodo viola verso Sassuolo perché è bellissimo vedere un popolo che si sposta per sostenere la squadra, nonostante abbia molto deluso, ma la gente va oltre e segue il cuore perché sfida l’illogicità e ama la Fiorentina in maniera viscerale.”

Su sabato: “Siamo in una buca che ci dice che possiamo perdere con chiunque ma battere il Sassuolo che è più debole di noi e se ci svegliamo un attimo con più serenità, possiamo vincere soprattutto perchè avremo un gran calore che ci deve togliere tutta la paura senza fischi ma solo con applausi e sostegno.”

Sul futuro: “Queste 5 gare sono decisive e se ne uscissimo con le ossa rotte poi è tardi per rimettere tutto a posto. Dobbiamo tifare tutti insieme più forte che possiamo perché si decide ora la nostra stagione.”