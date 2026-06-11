Cecchi: "Kean non si è comportato bene con la Fiorentina, ma non penserei di darlo via ora"

Il giornalista ha parlato del futuro dell'attaccante gigliato e della Nazionale

Il futuro societario e il destino delle stelle di prima grandezza in casa Fiorentina continuano a infiammare il dibattito, e sull'argomento ha voluto dire la sua Stefano Cecchi, firma de La Nazione e noto sostenitore del club viola. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista ha passato sotto la lente d'ingrandimento i risvolti del summit dirigenziale oltreoceano, soffermandosi poi sulle spine del reparto offensivo e sul rebus legato al futuro di Moise Kean.

Cecchi ha manifestato non poca apprensione per le indiscrezioni che vorrebbero la società intenzionata a dare una sforbiciata drastica ai costi di gestione della rosa, augurandosi che il viaggio negli States porti in dote investimenti e non un ridimensionamento: «Il mio auspicio è che lo stato maggiore ritorni dagli Stati Uniti carico di entusiasmo e con un piano ambizioso, anche se i rumors attuali indicano piuttosto la volontà di tagliare i salari. Capisco che lo stipendio di De Gea sia pesante per il bilancio, ma stiamo parlando di un fuoriclasse che si merita fino all'ultimo centesimo. Sono rassegnato all'idea che assisteremo a qualche addio pesante, ma è indispensabile blindare un nucleo solido da cui far ripartire la squadra. Questo gruppo ha bisogno di essere irrobustito con innesti di livello, non impoverito».

Spostando poi i riflettori sulla prima linea, l'analisi del giornalista si è concentrata sulla posizione di Moise Kean, reduce da una stagione decisamente in chiaroscuro ma ritenuto un patrimonio calcistico che la società non può permettersi di rimpiazzare al ribasso: «La condotta di Kean nell'ultimo periodo non mi è andata a genio, ma se lo cediamo per scommettere su un profilo alla Pellegrino non faremo mai il salto di qualità. Un attaccante come Piccoli, se avesse giocato nel Parma, avrebbe segnato lo stesso numero di gol. Kean è un giocatore che ha venti reti nelle gambe, la cosa fondamentale è che mostri un reale attaccamento alla maglia e che vi sia una perfetta sintonia sugli obiettivi da raggiungere; ha le carte in regola per fare molto meglio rispetto a quanto visto nell'ultima annata. La Fiorentina non ha la forza economica per piazzarlo sul mercato e comprare una punta più forte. Piuttosto che toccare l'attacco, se proprio si deve fare cassa, sarebbe più logico sacrificare pezzi pregiati come Dodô o Gudmundsson».