Cecchi: “Vanoli non si giocherà mai né l'Oscar né il David ma contestarlo è roba da commedia”

"Appena qualche mese fa mezza Italia riteneva questa un'impresa impossibile"

Stefano Cecchi, ha così commentato a La Nazione la partita di ieri: “Potremmo chiamarlo: effetto Allegri. Ovvero quell'idea che, per ottenere consenso, più del risultato conti lo «spettacolo». Da questo punto di vista anche ieri la Fiorentina non è certo stata luminosa come una pellicola di Kubrick. Tutt'altro. Ma davvero questo è ciò che contava in questa stagione disgraziata? La Fiorentina con il punto asfittico di ieri si è salvata. Appena qualche mese fa mezza Italia riteneva questa un'impresa impossibile.

La Fiorentina non solo l'ha resa possibile ma lo ha fatto con 5 giornate di anticipo. Di più. Nelle ultime 5 gare la squadra viola ha fatto 11 punti, con 3 vittorie e 2 pari (l'altro è con l'Inter). Una media da zona Europa. Insomma: Vanoli non si giocherà mai né l'Oscar né il David di Donatello (e forse nemmeno la panchina d'oro), ma davvero oggi riservargli così tante contestazioni è roba da commedia cinematografica più che da calcio”.