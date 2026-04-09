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Cecchi: “Stasera una gara di felicità, siamo tornati a sognare dopo tanta sofferenza”

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Cecchi: “Stasera una gara di felicità, siamo tornati a sognare dopo tanta sofferenza”

Redazione

9 Aprile · 14:14

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 14:14

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Il giornalista è intervenuto per parlare di Fiorentina in occasione dell'andata di Conference contro il Palace

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: “Partiamo da sfavoriti stasera e le quote ce lo dicono, ma ce la possiamo godere perché il peggio è passato e si può pensare già a qualcosa di bello. Per una sera dobbiamo essere felici senza pensare al campionato perché oggi è una grande partita da coppa europea. Oltre a noi c’è solo il Bologna in Europa e va ricordato, gli altri sono tutti a sedere stasera.”

Sulla Fiorentina: “Abbiamo un ottimo potenziale, ma vorrei andare lì da underdog senza tante fanfare perché credo che loro vorranno fare la partita con un mediano forte e una punta di livello. Sarà una partita vera dove finalmente abbiamo un’eccitazione unica con un bel viaggio a Londra.”

 

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