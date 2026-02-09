Cecchi: “Fiorentina, per salvarti puoi perdere anche 6 gare. Bastano 36 punti. Calendario del lecce più tosto”

Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il pareggio contro il Torino e la delicata situazione della Fiorentina.

«Sabato sono rimasto deluso: mi ero illuso di portare a casa i tre punti. Il colpo di testa di Maripan ci ha letteralmente stregati. Quanti di voi pensano che la Fiorentina sia già in Serie B? Io invece vi spiego perché la salvezza è ancora possibile. Anzi, anche in caso di sconfitta contro il Como, credo che alla fine ci salveremo.

Ho fatto i conti e sono convinto che non retrocederemo. Con una sola vittoria in trasferta e anche sei sconfitte, la Fiorentina può comunque salvarsi. La quota salvezza si aggira intorno ai 36 punti. I viola dovranno vincere contro Pisa, Parma, Hellas Verona, Sassuolo e Genoa; contro Udinese, Cremonese e Lecce potrebbe bastare un pareggio, mentre contro Inter, Como, Lazio, Roma, Juventus e Atalanta si potrebbe anche perdere.

Questa non è una tabella da libro dei sogni, ma una possibilità concreta. Il cuore del tifoso deve sperare fino all’ultimo: servirà una Fiorentina da 5,5 per ottenere la salvezza. Lo spiraglio c’è, non è ancora impossibile. Inoltre, il Lecce ha un calendario molto difficile e credo che non riuscirà a fare più punti della Fiorentina».