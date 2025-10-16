16 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:45

Cecchi: “Pioli non sta portando niente alla Fiorentina, le sue ambizioni si sono un po’ perse”

16 Ottobre

Il giornalista è intervenuto per parlare del tecnico emiliano Pioli, arrivato in viola dopo l'esperienza araba

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina in questo momento di grande crisi: “Pioli non sta portando alla Fiorentina quello che ci si aspettava perché a luglio parlava di Champions con Allegri, ma ora la Fiorentina non si è mai accesa e spero davvero che riesca a ritirare su le sorti di quest’annata. Pioli adesso ha perso delle ambizioni, all’inizio parlava di tridente pesante, invece adesso anche lui sta tornando verso l’idea del lancio per Kean senza un gioco più collettivo ed armonico. La Fiorentina vista con la Roma è tornata ad uno schema più semplice e simile a Palladino, adesso è la via migliore.”

Prosegue: “L’importante è che i giocatori riconoscano il suo valore e la sua autorità perché sennò è un problema. Pioli deve essere riconosciuto dal gruppo e tutti lo devono seguire per uscire insieme dal momento difficile, magari pure la società deve intervenire e confermarlo con forza anche nello spogliatoio, se il rapporto tra squadra ed allenatore è forte si può andare oltre.”

Prosegue: “Se la squadra è contro l’allenatore, allora nessun obiettivo può essere posto. Ci deve essere armonia in tutto l’ambiente attorno alla Fiorentina per tentare di rimettere in piedi questa situazione complicata.” 

