Cecchi: “La Fiorentina deve cambiare allenatore, Pioli non può continuare a stare in panchina”

Mirko Carmignani

2 Novembre · 17:41

Il giornalista è intervenuto per commentare la pessima prova della Fiorentina in casa contro il Lecce finita 0-1

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina caduta in casa con il Lecce: “Non mi spiego cosa stia succedendo perché anche con il Lecce è mancato il carattere e tutta l’idea di squadra. Non siamo squadra, il Lecce è più scarso di noi ma è un collettivo con orgoglio che è un aspetto che noi non abbiamo affatto.”

Prosegue: “La Fiorentina sta andando dritto all’inferno e deve cambiare subito l’allenatore e lo dico con la morte nel cuore perché voglio bene a Pioli ed ero felice al suo arrivo, ma ora va fatto perché non vedo niente in campo che abbia preparato lui e comincio ad avere il dubbio se la squadra giochi contro di lui. Viviamo in un clima che ci porta nel baratro perché non c’è luce all’orizzonte.”

