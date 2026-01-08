Cecchi: “Fagioli direttore d’orchestra, De Gea sui livelli d’eccellenza. Giusto credere nella salvezza”

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Stefano Cecchi: “Una partita antica, quasi arcaica. Con una squadra, la Lazio, che ha iniziato giocando un calcio avvolgente tipico del sarrismo, e l’altra, la Fiorentina, che dopo essere stata in grande difficoltà nel palleggio e dunque costretta a un football di chiusura, sudore e tentativi di ripartenza, piano piano è cresciuta, legittimando alla fine un pareggio amaro per la tempistica ma d’oro nella sostanza.

La Fiorentina con la Lazio conferma infatti, soprattutto nel secondo tempo, quei progressi già visti nelle ultime gare, soprattutto quell’idea di squadra che era mancata per quasi tutta la stagione, con un Fagioli che si conferma direttore d’orchestra di qualità e un De Gea tornato sui livelli d’eccellenza dello scorso anno. Certo, la salvezza è ancora un paese lontano, ma con questi punti e queste prestazioni la strada sembra accorciarsi e diventare più che possibile. Non crederci oggi sarebbe davvero un’eresia”.