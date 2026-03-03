3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Torna il 3-5-2. Più che vincerla l’Udinese è sembrato perderla la Fiorentina”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Cecchi: “Torna il 3-5-2. Più che vincerla l’Udinese è sembrato perderla la Fiorentina”

Redazione

3 Marzo · 09:56

Aggiornamento: 3 Marzo 2026 · 09:56

TAG:

cecchiFiorentina

Condividi:

di

"Non resta che soffrire e faticare, faticare, faticare"

Nelle pagine di Nazione troviamo un commento di Stefano Cecchi: “Come con un vecchio capotto dimenticato e poi ritrovato nell’armadio, la Fiorentina sceglie a sorpresa di indossare ad Udine quel 3-5-2 dismesso per pochezza di gioco e di risultati. E’ solo un caso se, con la ricomparsa del vecchio abito, siano ricomparsi anche i vecchi difetti della squadra? Chissà. Certo è che in Friuli la squadra viola è apparsa senza idee, senza velocità, senza nerbo come nei tempi bui del piolismo. Una squadra velleitaria, che metteva in mostra un possesso superfluo, inutile a qualsiasi ipotesi offensiva. Insomma: più che vincerla l’Udinese è sembrato perderla la Fiorentina. Certo, vietato fare drammi. Le due vittorie con Como e Pisa hanno innalzato il serbatoio di riserva dei punti. Ma la via verso la salvezza che sembrava una superstrada, da ieri si è fatta di nuovo mulatteria. Non resta che soffrire e faticare, faticare, faticare. Magari con un abito che non sia più il vecchio e logoro 3-5-2”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio