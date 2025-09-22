Cecchi: "Il Como ha dilagato mettendo alle corde una Fiorentina senza identità, delusione tremenda"

Il noto giornalista Stefano Cecchi ha commentato sulle pagine della Nazione la sconfitta casalinga della Fiorentina contro il Como di Fabregas:"Il 4-4-2 è un po' il modulo delle emergenze, la pasta al...

Il noto giornalista Stefano Cecchi ha commentato sulle pagine della Nazione la sconfitta casalinga della Fiorentina contro il Como di Fabregas:

"Il 4-4-2 è un po' il modulo delle emergenze, la pasta al burro da mettere in tavola nel tempo della difficoltà. Pioli l'ha inserita ieri a sorpresa nel menù viola ma alla fine é servita a poco. La Fiorentina pasta al burro si è arresa infatti a un Como che ha meritato eccome la vittoria. E' vero, un primo tempo di volontà ed equilibrio aveva illuso, ma nel secondo tempo i lariani sono dilagati, mettendo alla corde e soffocando una squadra senza identità che si è dissolta come una cedrata smarimessa al solleone d'agosto. Una delusione tremenda.

Che pone interrogativi dolorosi. Con uno che prevale su tutti: ovvero che tipo di «pasta» può essere la Fiorentina se lì in mezzo il centrocampo non lievita? Se solo Mandragora tira la carretta e gli altri, da Fagioli a Sohm, per motivi diversi non esprimono a pieno le proprie potenzialità, può davvero la squadra viola aspirare ad essere un piatto gourmet nel ristorante serie A? Alla gara di domenica prossima col Pisa una prima, parziale risposta."