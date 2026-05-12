Cecchi: “Servirebbe più giocatori come Ranieri. Allenatore? Per me va cambiato per avere ambizioni”

Cecchi parla del futuro della Fiorentina

Poco fa si è espresso Cecchi sulla stagione della Fiorentina: “La Fiorentina non va applaudita, ha ottenuto la salvezza attraverso la strada della noia… ora ci meritiamo altro. Non chiedo il grande calcio nelle ultime due partite, almeno una piccola gioia sì, però, anche se sappiamo che questa squadra più di questo non può dare. Sono dell’idea che non sia un problema di singoli… solo Fagioli e Parisi hanno reso meglio delle aspettative, tutti gli altri no. Mi aspetto grandi cambiamenti, questa squadra non riesce più a stare insieme, più giocatori si cambiano e meglio è. L’allenatore è un problema? No, ma va cambiato anche lui. Kean? Se continua ad essere questo deve andare via, ma servirà un chiarimento e bisogna fidarsi di Paratici. La squadra è senza cuore, senz’anima, vorrei vedere una Fiorentina con orgoglio e voglia di partecipare, con 5 o 6 Ranieri, che ti trascinano. Una squadra anche meno forte, ma che esprime voglia. Nel troiaio generale Vanoli aveva il compito di salvarci e l’ha fatto, non è giusto accanirsi contro di lui per non aver fatto giocare Braschi contro il Sassuolo. Lo abbiamo visto contro il Genoa, non è certo un fenomeno”.