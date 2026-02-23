Cecchi: “A Firenze Palladino è stato troppo colpevolizzato, anche la Curva a fine anno non lo voleva”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare del derby di stasera tra viola e nerazzurri: “Spero di vincere pure stasera per mettere dei punti importanti per la salvezza perché abbiamo 3 gare fondamentali che ci potrebbero dare una bella spinta, ma non voglio chiudere il discorso dell’Europa perché il sogno della Conference deve rimanere vivo visto che è un traguardo possibile per la rosa che abbiamo.”

Prosegue: “Mi dispiace vedere quest’odio collettivo che c’è verso la Fiorentina e non solo da parte dei pisani, ma ho letto di tante persone che sperano che si vada in B e non capisco cosa si sia fatto davvero, forse per qualche episodio capitato in tribuna.”

Su Paratici: “Non penso proprio che possa costruire una squadra da Scudetto come fece a Torino, però vorrei che facesse un gruppo capace di creare un brand forte a livello nazionale e non solo per stimolare i giocatori forti a venire qua come successo con Montella o Sousa.”

Su stasera: “Non dovremo aspettare il tram e salirci sopra perché il Pisa non condurrà il gioco e dovremo essere noi i macchinisti stasera, cosa che a volte non ci è riuscita, per questo dico che bisogna essere maturi per fare la nostra partita con Fagioli che deve infischiarsene della marcatura a uomo.”

Su Palladino: “Lui ha tanti pregi, tra cui la fortuna, qua lo abbiamo colpevolizzato troppo e non parlo dei giornalisti perché fu la società a rompere con lui, lo avrei pure confermato per il sesto posto però anche la Curva non lo voleva.”