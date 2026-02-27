27 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:36

Cecchi: “Chiamiamola sindrome dei fantasmi del passato. La formazione B autarchica mette i brividi”

Alla fine l'ha salvata Fagioli e l'ingresso di altri titolari

Nelle pagine di La Nazione troviamo un commento di Stefano Cecchi: “Chiamiamola sindrome dei fantasmi del passato. La formazione B in chiave autarchica (8 italiani in campo su 11 all’inizio) trova il modo di mettere i brividi ai tifosi nonostante il 3 a 0 dell’andata. Pallida, senza nerbo, alle prese col paleggio dello Jagellonia che, rispetto a 7 giorni fa, ha avuto molta più efficacia là davanti, la Fiorentina senza un perché è tornata a essere quella «non squadra» di qualche tempo fa. 

Alla fine l’ha salvata il carattere, e il tasso tecnico superiore arrivato con l’ingresso di Fagioli e altri titolari. Lo stesso, se un centravanti di 27 anni dimenticato nel campionato polacco per una sera diventa Mbappe, e un trequartista di 19 anni si concede il lusso di una tripletta, ciò ci suggerisce quanto la Fiorentina sottopelle abbia ancora difetti irrisolti. Insomma: se dopo la vittoria col Pisa sembrava che la via della salvezza potesse essere tutta in discesa, il campanello d’allarme squillato ieri sera ci rimette tutti in dubbio”. 

