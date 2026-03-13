Cecchi: “Il gelo di un altro ko sarebbe stato glaciale. Conference? Ancora un’opportunità non un problema”

Stefano Cecchi ha commentato quanto visto ieri a La Nazione: “La Conference non è un problema ma è ancora una opportunità. Questo almeno è sembrato dire ieri sera Vanoli con il suo turn over misurato. E questo ha provato a dire anche la Fiorentina che si è portata a casa una vittoria che vale oro, mostrando un’intensità e un senso di squadra diversi rispetto alle ultime terrificanti esibizioni. Ma, soprattutto, mostrando forza e carattere per ribaltare una partita che un destino cinico e ingiusto aveva indirizzato in favore del Rakov.

La Fiorentina versione wafer si sarebbe sbriciolata. Ieri, invece, la sua versione temprata ha retto l’urto, ha saputo incassare e ripartire e alla fine lo stesso destino ha voluto premiarla con quel rigore al limite. Certo, per passare il turno e per uscire indenni dalla trasferta thriller di Cremona, servirà qualcosa di più. Ma per adesso scaldiamoci contenti al calore di questo piccolo fuoco, che il gelo di un’altra sconfitta sarebbe stato glaciale per tutto”.