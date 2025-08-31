Cecchi: “La Fiorentina di Palladino la partita di oggi l’avrebbe vinta perché era fortunata”

Il giornalista della Nazione Stefano Cecchi ha parlato in onda su Toscana Tv per commentare la prestazione della Fiorentina contro il Torino.

Nel post partita di Torino-Fiorentina ha parlato il giornalista Stefano Cecchi per analizzare la prestazione dei viola. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo stati lenti, abbiamo giocato male: senza mordente e senza spunto. Con Palladino avremmo vinto, la sua Fiorentina aveva lo spunto, carattere. Palladino veniva elogiato perchè vinceva le partite sporche, io per ora non ho visto in nella Fiorentina questa caratteristica."

Sui cambi di Pioli: "Sono già due le volte in cui Pioli cambia il difensore alla fine del primo tempo, forse vuole costruire meglio la manovra dal basso; allora io mi chiedo: perchè non mettere un centrocampista? Siamo un cantiere e il mister non ha ancora capito che modulo usare. L'arrivo di Nicolussi può cambiare il centrocampo."

Riguardo a Kean: "Il ragazzo ha sentito l'amore di Firenze. Oggi ha fatto una papera, non massacriamolo. Sta giocando con un nuovo modulo e con un altro sistema di gioco, forse è un po' in difficoltà. Aspettiamolo che è fortissimo."