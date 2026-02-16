Cecchi: “Vanoli ha ridato vita ad una squadra morta, a Como l’ha incartata a Fabregas”

A Radio Bruno Stefano Cecchi ha parlato della Fiorentina a Como: “Il merito è di Vanoli che ha incartato la partita a Fabregas, a me non fa impazzire come tecnico, ma sabato è stato bravissimo perché quando ho visto la formazione pensavo che ci avrebbero fatto a fette, invece il loro possesso palla non ha avuto nessuno sfondo. Ha rimesso dentro Ranieri che ha giocato da 7 e poi ha dato una costruzione ad una squadra che era conciata malissimo dopo Pioli.”

Prosegue: “Lui è arrivato, ha cambiato modulo dopo del tempo e ora la Fiorentina è una squadra perché segna di più ed è viva mentre con Pioli eravamo morti in campo. La Fiorentina ora viaggia ad un punto e mezzo di media e la salvezza è possibile oltre a credere davvero a vincere la Conference.”

Su Parisi: “Gli dico di smetterla perché quella roba non ci appartiene perché siamo fiorentini e non siamo fatti per vincere oltrepassando le regole con dei modi poco sportivi. Non lo fa solo lui in questo campionato, ma noi dobbiamo pensare a criticare il nostro, mentre gli interisti devono fare lo stesso con Bastoni che fa una cosa pure peggiore perché esulta in un modo vergognoso.”