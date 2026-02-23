Cecchi: “Certe critiche a Vanoli vanno oltre, ha fatto 18 punti in 11 partite; stasera contava vincere”

E’ terminato da pochi minuti il derby toscano tra Fiorentina e Pisa con la vittoria dei viola grazie al gol di Kean.

All’interno del postpartita del Pentasport di Radio Bruno ha parlato Stefano Cecchi.

Ecco il commento del noto giornalista:

“Quali cambi ha sbagliato Vanoli? C’è una cosa che per me è importante, questa Fiorentina nel momento di maggior pressione del Pisa non evapora mai. Perché non diamo atto a Vanoli che nelle ultimi 11 partite fa 18 punti. Io non sono innamorato di Vanoli ma certe critiche vanno oltre, credo che non lo meriti.

Anche nel momento del Pisa di maggiore pressione sei rimasto compatto. Stasera contava vincere e hai vinto. Mi sembra che anche certe critiche vadano oltre, stasera non ha sbagliato i cambi”