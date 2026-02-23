23 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Certe critiche a Vanoli vanno oltre, ha fatto 18 punti in 11 partite; stasera contava vincere”

Radio

Cecchi: “Certe critiche a Vanoli vanno oltre, ha fatto 18 punti in 11 partite; stasera contava vincere”

Redazione

23 Febbraio · 21:32

Aggiornamento: 23 Febbraio 2026 · 21:32

TAG:

#FiorentinacecchiPisa

Condividi:

di

Le parole di Stefano Cecchi al termine del derby toscano tra Fiorentina e Pisa con un successo preziossimo dei ragazzi di Vanoli

E’ terminato da pochi minuti il derby toscano tra Fiorentina e Pisa con la vittoria dei viola grazie al gol di Kean.
All’interno del postpartita del Pentasport di Radio Bruno ha parlato Stefano Cecchi.
Ecco il commento del noto giornalista:

Quali cambi ha sbagliato Vanoli? C’è una cosa che per me è importante, questa Fiorentina nel momento di maggior pressione del Pisa non evapora mai. Perché non diamo atto a Vanoli che nelle ultimi 11 partite fa 18 punti. Io non sono innamorato di Vanoli ma certe critiche vanno oltre, credo che non lo meriti.
Anche nel momento del Pisa di maggiore pressione sei rimasto compatto. Stasera contava vincere e hai vinto. Mi sembra che anche certe critiche vadano oltre, stasera non ha sbagliato i cambi”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio