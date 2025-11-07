Cecchi: “Nel secondo tempo di nuovo errori in serie. Squadra con una rassegnazione addosso che spaventa”

Nelle pagine di La Nazione troviamo il commento di Stefano Cecchi: “Dal freddo umido della Renania la Fiorentina torna con una sconfitta che è una mazzata su ogni ogni migliore intenzione. Galloppa qualcosa ha provato a cambiare. La squadra all’inizio è sembrata mostrare voglia di giocare e intensità. Ma il secondo tempo ha gelato tutto, con una squadra che si è ritrovata a commettere di nuovo errori in serie, smarrendosi in una paura senza alibi. Una squadra con una rassegnazione addosso che spaventa. Perché tutti speravamo che col cambio dell’allenatore le cose, quantomeno sul piano del carattere, potessero cambiare. Il fatto che non sia successo apre la strada a un pensiero inquietante: e se il problema non fosse Pioli ma una rosa sopravvalutata? Io continuo a pensare che non sia così. Ma a Genova qualcuno deve aiutarmi a crederlo ancora. E potrà farlo solo chi va campo. Perché il tempo sta davvero finendo. E pure gli alibi”.