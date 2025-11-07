7 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:27

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Nel secondo tempo di nuovo errori in serie. Squadra con una rassegnazione addosso che spaventa”

Rassegna Stampa

Cecchi: “Nel secondo tempo di nuovo errori in serie. Squadra con una rassegnazione addosso che spaventa”

Redazione

7 Novembre · 10:15

Aggiornamento: 7 Novembre 2025 · 10:15

TAG:

cecchiFiorentina

Condividi:

di

"Galloppa qualcosa ha provato a cambiare"

Nelle pagine di La Nazione troviamo il commento di Stefano Cecchi: “Dal freddo umido della Renania la Fiorentina torna con una sconfitta che è una mazzata su ogni ogni migliore intenzione. Galloppa qualcosa ha provato a cambiare. La squadra all’inizio è sembrata mostrare voglia di giocare e intensità. Ma il secondo tempo ha gelato tutto, con una squadra che si è ritrovata a commettere di nuovo errori in serie, smarrendosi in una paura senza alibi. Una squadra con una rassegnazione addosso che spaventa. Perché tutti speravamo che col cambio dell’allenatore le cose, quantomeno sul piano del carattere, potessero cambiare. Il fatto che non sia successo apre la strada a un pensiero inquietante: e se il problema non fosse Pioli ma una rosa sopravvalutata? Io continuo a pensare che non sia così. Ma a Genova qualcuno deve aiutarmi a crederlo ancora. E potrà farlo solo chi va campo. Perché il tempo sta davvero finendo. E pure gli alibi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio