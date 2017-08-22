UFFICIALE, KALINIC E' UFFICIALMENTE UN NUOVO GIOCATORE DEL MILAN
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Kalinic (classe ’88) all’ A.C. Milan
A cura di Redazione Labaroviola
22 agosto 2017 12:03
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina fa sapere di avere ceduto Kalinic al Milan. Il giocatore è stato protagonista di un'estate difficile a causa di una trattativa infinita che si è vista concludere nel peggiore dei modi. Di seguito, il comunicato viola che ufficializza il passaggio del giocatore nella squadra rossonera.
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Kalinic (classe ’88) all’ A.C. Milan