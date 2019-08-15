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C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Kalinic in uscita dall'Atletico Madrid. Altro ritorno in casa viola?

Secondo quanto riporta Il Messaggero sulle tracce di Nikola Kalinic in uscita dall'Atletico Madrid dopo due stagioni deludenti c'è anche la Fiorentina oltre al Bologna, alla Sampdoria e all'Atalanta.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2019 14:23
C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Kalinic in uscita dall'Atletico Madrid. Altro ritorno in casa viola? -
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Secondo quanto riporta Il Messaggero sulle tracce di Nikola Kalinic in uscita dall'Atletico Madrid dopo due stagioni deludenti c'è anche la Fiorentina oltre al Bologna, alla Sampdoria e all'Atalanta.

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