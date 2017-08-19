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Dopo il certificato medico dato alla Fiorentina Nikola Kalinic era volato in Croazia. Adesso l'accordo con il Milan c'è

Se n'era andato a Spalato in Croazia Nikola Kalinic, prima di ricevere in serata la notizia dell'accordo definitivo tra Milan e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2017 09:56
Dopo il certificato medico dato alla Fiorentina Nikola Kalinic era volato in Croazia. Adesso l'accordo con il Milan c'è - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Nikola Kalinic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Nikola Kalinic
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"Emotivamente inquieto”, recita il certificato medico che ieri mattina Nikola Kalinic ha inviato alla Fiorentina prima di decollare per Spalato, in attesa di notizie. Lo stress da mercato è l’ultima trovata per spingere Fiorentina eMilan a trovare l’accordo. Il Milan si è adoperato per sbloccare la questione sulla base del prestito oneroso da 4 milioni più altri 6 di premio valorizzazione e 15 tra un anno per l’obbligo di riscatto. E ha trovato le garanzie. Pantaleo Corvino, il d.g. viola a cui la famiglia Della Valle ha allungato il contratto sino al 2020, è rimasto a Milano per chiudere l’operazione.
Corriere della Sera

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