Kalinic: "Quando finii la stagione a Firenze, volevo solo il Milan perché era un altro mondo"

Il giocatore croato, che ha militato in viola per due anni e poi si è trasferito al Milan, ha ricordato la sua esperienza

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato una vecchia conoscenza viola, ovvero Nikola Kalinic che l'anno scorso ha deciso di chiudere con il calcio giocato all'età di 36 anni dopo la parentesi con l'Hajduk Spalato in Croazia. Il giocatore, in Italia, ha giocato con la Fiorentina, la Roma, il Verona ed il Milan ed ha commentato proprio il passaggio dai viola in rossonero del 2017 che suscitò molte polemiche: "Volevo il Milan, finii la stagione a Firenze e non vedevo l'ora di indossare la maglia rossonera. Ho solo bei ricordi di quel periodo anche se non è andata come speravo. Sono arrivato nel club delle 7 Champions e la maglia pesava tanto davvero, però è stato bellissimo. Purtroppo ebbi la pubalgia e persi il posto perché scelsero Higuain come titolare, quindi capii che dovevo andarmene. Un club fantastico, uno step superiore rispetto a dove avevo giocato prima in carriera." Kalinic ha giocato in viola 84 partite con 33 gol in ogni competizione, mentre a Milano ha fatto 6 reti in 41 apparizioni prima di andare in Spagna all'Atletico Madrid.

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