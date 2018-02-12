Milan, il riscatto di Kalinic è realtà: alla Fiorentina altri 20 milioni spalmati in tre anni

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi afferma che l’inizio del 2018 ha certificato l’obbligo di riscatto di Nikola Kalinic da parte del Milan. L’accordo è diventato definitivo al conseguimento del p...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi afferma che l’inizio del 2018 ha certificato l’obbligo di riscatto di Nikola Kalinic da parte del Milan. L’accordo è diventato definitivo al conseguimento del primo punto in campionato dei rossoneri nel nuovo anno. In estate Fiorentina e Milan erano giunti al punto d’incontro sulla cifra di 25 milioni di euro: 5 versati subito dai rossoneri, mentre i rimanenti 20 saranno spalmati su tre anni. Dunque i viola finiranno di incassare effettivamente quei 25 milioni solo nel 2020.