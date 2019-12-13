Kalinic in uscita dalla Roma, per il croato gradito ritorno in maglia viola?

Nikola Kalinic è reduce da un brutto infortunio al ginocchio, l'attaccante da quando è tornato non è mai stato preso in considerazione da mister Fonseca. Il suo futuro sembra quindi lontano da Roma. L...

A cura di Redazione Labaroviola 13 dicembre 2019 13:40

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