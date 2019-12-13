Kalinic in uscita dalla Roma, per il croato gradito ritorno in maglia viola?
Nikola Kalinic è reduce da un brutto infortunio al ginocchio, l'attaccante da quando è tornato non è mai stato preso in considerazione da mister Fonseca. Il suo futuro sembra quindi lontano da Roma. L...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2019 13:40
Nikola Kalinic è reduce da un brutto infortunio al ginocchio, l'attaccante da quando è tornato non è mai stato preso in considerazione da mister Fonseca. Il suo futuro sembra quindi lontano da Roma. La Fiorentina ha un problema di gol, finora ha segnato pochissimo, per lui sarebbe un gradito ritorno in maglia viola. Oltre alla Fiorentina su di lui c'è anche il Bologna. Lo riporta Il Corriere dello Sport.