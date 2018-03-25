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Il Milan e Gattuso non vogliono più Kalinic, a giugno potrebbe andare in Cina

Potrebbe essere arrivata già ai titoli di coda l'avventura di Nikola Kalinic con la maglia del Milan. Come riporta Il Corriere dello Sport, Gattuso ha intenzione di tenersi stretti Cutrone e Andrè Sil...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2018 14:55
Il Milan e Gattuso non vogliono più Kalinic, a giugno potrebbe andare in Cina - Kalinic
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Potrebbe essere arrivata già ai titoli di coda l'avventura di Nikola Kalinic con la maglia del Milan. Come riporta Il Corriere dello Sport, Gattuso ha intenzione di tenersi stretti Cutrone e Andrè Silva ed il croato, che per il momento ha fallito la sua stagione rossonera, potrebbe essere messo sul mercato: piace in Cina. Cosi riporta Tuttomercatoweb.com

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